Die Kurse deutscher Anleihen haben am Donnerstag nach Berichten über Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Inflationsziel zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte um 0,09 Prozent auf 173,24 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf minus 0,32 Prozent.

EZB-Präsident Mario Draghi wolle ein flexibleres Inflationsziel prüfen, berichtete Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Das derzeitige Ziel der Notenbank für die Teuerung beträgt zwei Prozent. Davon soll nun eine Abweichung nach unten und oben akzeptiert werden. Nach einer längeren Schwächephase könnten so die Leitzinsen länger niedrig bleiben, um das Wirtschaftswachstum abzusichern. Die Renditen gingen überall in der Eurozone zurück. Besonders deutlich sanken sie in Italien, Spanien und Griechenland./jsl/he

