Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von State Street Global Advisors über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (acc) (ISIN IE00BJXRT698/ WKN A2PM4Q) könnten Anleger in die Performance von staatlichen Schuldtiteln des US-Finanzministeriums mit einer Laufzeit von bis zu drei Monaten investieren. Ausgeschlossen würden dabei inflationsgeschützte US-Staatsanleihen und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden könnten. ...

