Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta032/18.07.2019/17:55) - Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat mit Beschluss vom 13. Oktober 2016 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Pearl Gold AG eröffnet. Herr Rechtsanwalt Fabio Algari, Frankfurt am Main, wurde zum Insolvenzverwalter bestellt.



Die Gesellschaft wurde darüber informiert, dass die Mali National Gold S.A., Bamako/Mali, unter Umständen bereit ist, den Insolvenzverwalter Herrn Fabio Algari bei der Umsetzung eines Insolvenzplanes für die Pearl Gold AG zu unterstützen. Die Mali National Gold S.A. hat dem Insolvenzverwalter ihre Bereitschaft erklärt, von ihm Rechte auf Goldlieferungen von der Wassoul'Or S.A., Bamako/Mali, über 11.377 Unzen zu einem Preis von EUR 10.500.000,00 zu kaufen; dieser Kaufvertrag steht unter der Bedingung der Umsetzung eines Insolvenzplans. Nach dem Planentwurf dient der Betrag zur Begleichung der Verfahrenskosten, der Kosten für die Erstellung und Prüfung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse, der weiteren für 2019 erwarteten Ausgaben sowie in Höhe von ca. EUR 3,5 Mio. zur quotalen Begleichung der Insolvenzforderungen. Derzeit sind Forderungen in Höhe von EUR 44.589.719,02 angemeldet, was eine Quote von ca. 8 Prozent bedeuten würde. Allerdings sind bisher lediglich Forderungen in Höhe von EUR 335.309,29 festgestellt, der Rest ist bestritten.



Gesellschaftsrechtliche Maßnahmen sieht der Planentwurf nicht vor. Um die Gesellschaft nach Beendigung des Insolvenzverfahrens fortführen zu können, wird die Hauptversammlung einen entsprechenden Beschluss fassen müssen.



Es ist derzeit noch nicht sicher, ob es zur Umsetzung des Insolvenzplans kommen wird und wie dieser genau ausgestaltet sein wird. Hierzu ist u.a. die Zustimmung des Insolvenzgerichts erforderlich.



