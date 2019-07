SAP zwingt DAX in die Knie - Merck gesucht

Die enttäuschenden SAP-Zahlen zwangen am Donnerstag den DAX in die Knie. Hinzu kam, dass auch die Wall Street keine positiven Impulse mehr aussandte, nachdem die US-Börsen mehrere Tage in Folge neue Rekorde markiert hatten.

Das war heute los. Der DAX begann aufgrund der schwachen Handelseröffnung beim Indexschwergewicht SAP ebenfalls mit deutlichen Abschlägen von mehr als 1,3 Prozent. Im Handelsverlauf sorgte die Reduzierung der Kursverluste bei SAP für eine leichte Besserung im DAX. Dennoch konnte die Marke von 12.300 Punkten auch im Mittagshandel nicht erreicht werden.

Das waren die Tops & Flops. An der Spitze des DAX war die Aktie von Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905) zu finden. Zuvor hatte der Darmstädter Pharmakonzern bekannt gegeben, dass die Aktionäre von Intermolecular im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung der geplanten Übernahme durch Merck zugestimmt haben. Am 6. Mai 2019 hatte Merck eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von Intermolecular für 1,20 US-Dollar je Aktie in bar geschlossen und das kalifornische Unternehmen mit einem Eigenkapitalwert von 62 Mio. US-Dollar bewertet. Die Merck-Aktie gewann zeitweise rund 2 Prozent hinzu.

