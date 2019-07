Mainz (ots) - Freitag, 19. Juli 2019, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Charlotte Potts (5.30 bis 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Jochen Breyer (7.00 bis 9.00 Uhr)



Nach Sitzung Klimakabinett - Wie weiter beim Thema CO2-Bepreisung? Ukraine vor der Wahl am Sonntag - Abstimmung über neues Parlament 50 Jahre Mondlandung - Wie die Welt sich verzaubern ließ Buchtipps: Drei Krimis für die Urlaubszeit



Gäste: Prof. Christoph Schmidt, Sachverständigenrat zu Klimakabinett Thomas Reiter, 50 Jahre Mondlandung



Freitag, 19. Juli 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Giovanni Zarrella, Sänger



Neue Facebook-Währung - Was kommt mit Libra auf uns zu? Smarte Gadgets für Haustiere - Welche Hightech-Helfer lohnen sich? Leckerer Snack fürs Picknick - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier







Freitag, 19. Juli 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Knöllchen via App - Ist das rechtens? Expedition Deutschland: Berlin(5) - Fußballtrainer am See Küchenträume - Daniels Kräuterhähnchen mit Salat







Freitag, 19. Juli 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Unterwegs im Karwendel - Der "hallo deutschland"-Reisetipp







Freitag, 19. Juli 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Diane Keaton und Instagram - Influencer über 50 Super-Mama Prinzessin Victoria - Kinderglück bei schwedischen Royals Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas







Freitag, 19. Juli 2019, 23.00 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Gäste: Andreas Knie, TU Berlin, Mobilität in der Zukunft Jade Bird, Mit ihrem Song: Side Effects



Das Ende des Autos? - Wie sieht Mobilität in Zukunft aus? Dekonstruktion eines Universalgenies - Leonardo da Vinci Die Hohenzollern und ihr Erbe - Bescheidenheit ist eine Gier Musiker im digitalen Zeitalter - Karriereplanung beim Verbier Festival Antonio Banderas - Der Latin Lover erfindet sich neu







OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121