Mannheimer Morgen sorgt sich um die Zukunft von Heideldruck Überschrift: Bitterer Absturz Diese Gewinnwarnung kam mit Ansage. Schließlich steckt Heideldruck noch mitten in einer tiefgehenden Neuausrichtung und ist deshalb besonders empfindlich für den aktuellen konjunkturellen Gegenwind. Und Heideldruck ist in guter Gesellschaft. BASF, Daimler, Fuchs Petrolub - die Liste der Unternehmen, die zuletzt eine Gewinnwarnung vermelden mussten, ist lang. Dennoch muss man sich um den Druckmaschinenbauer größere Sorgen machen. Denn die vom Vorstand jetzt eingeleiteten Sparmaßnahmen sind dramatisch und legen den Verdacht nahe, dass Heideldruck dringend sein Geld zusammenhalten muss. Zudem reiht sich die Heideldruck-Gewinnwarnung in eine ganze Reihe von Rückschlägen für den Druckmaschinenbauer ein. Wieder und wieder hat das Unternehmen schon die Wende beschworen. Und genauso oft haben die Heidelberger anschließend wieder vertröstet und zurückgerudert. Der Vorstand muss aufpassen, dass er das in ihn gesetzte Vertrauen nicht endgültig verspielt. Wie schlecht es darum schon jetzt bestellt ist, zeigte der Absturz der Heideldruck-Aktie am Donnerstag. Die einstige Perle des deutschen Maschinenbaus droht zu einem "Pennystock" zu verkommen.

