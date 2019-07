The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.07.2019



ISIN Name



CA3809262049 GOLDEN HOPE MINES

GB00BF5B8R55 PATAGONIA GOLD PLC LS-,01

US3004871055 EVINE LIVE A DL-,01

US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01

US64127R4011 NEURALSTEM INC. DL-,01