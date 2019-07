Weiterstadt/Kassel (ots) -



- Volkswagen Konzern After Sales bleibt Vertragspartner der Kassel Huskies - SKODA Logo ziert künftig Spielertrikots, Mittelkreis und Banden in der Kasseler Eissporthalle - Fahrzeugpräsentation des neuen KAMIQ beim SKODA Gameday - SKODA: starkes Eishockey-Engagement auf nationaler und internationaler Ebene



SKODA AUTO Deutschland übernimmt von Volkswagen Konzern After Sales die Aktivierung des Sponsorings beim Eishockey-Club Kassel Huskies. Grund hierfür ist die enge Verbindung der Marke SKODA zum schnellsten Mannschaftssport der Welt. Im Heimatland Tschechien wird Eishockey als Nationalsport Nummer eins gefeiert und stellt weltweit eine wichtige Säule des Sponsoring-Engagements der Marke dar. Auch SKODA AUTO Deutschland ist bereits starker Partner des faszinierenden Sports und unterstützt seit 2017 den Deutschen Eishockey-Bund. Ab der Saison 2019/2020 wird das Logo mit dem geflügelten Pfeil prominent bei Spielen der Kassel Huskies zu sehen sein. Im Rahmen einer Pressekonferenz hat Imelda Labbé, Leiterin Konzern After Sales der Volkswagen Aktiengesellschaft, die Aktivierung des Sponsoring-Engagements des Konzern After Sales durch die Marke SKODA bekannt gegeben.



"SKODA und Eishockey verbindet eine langjährige Tradition", sagt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. "Die Präsenz unserer Marke bei den Huskies ist eine großartige Möglichkeit, unser Sponsoring-Engagement in Deutschland weiter zu stärken. Wir freuen uns sehr, Seite an Seite mit den Huskies mitreißenden Sport zu liefern."



Imelda Labbé, Leiterin Konzern After Sales der Volkswagen Aktiengesellschaft, fügt hinzu: "SKODA lebt seit vielen Jahren die Leidenschaft für Eishockey und ist damit die ideale Marke, um die Werbeaktivitäten bei allen Events des EC Kassel Huskies zu nutzen. Der Volkswagen Konzern After Sales liefert aus seinem Logistikzentrum in Kassel Originalteile für SKODA Kunden in der ganzen Welt, deshalb freuen wir uns, die Marke SKODA auch auf der sportlichen Seite zu unterstützen."



Joe Gibbs, Geschäftsführer der Kassel Huskies, betont: "Mit SKODA haben wir einen Partner an der Seite, den man wie keine andere Marke in Deutschland mit dem Thema Eishockey verbindet. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einer starken Automarke und blicken zuversichtlich in die neue Saison."



Die Verbindung zwischen dem EC Kassel Huskies und SKODA ist nicht komplett neu. Bereits zwischen 2009 und 2014 unterstützte die Marke das Team. Jetzt knüpft SKODA AUTO Deutschland an diese Zeit an: Ab der Saison 2019/2020 tritt SKODA bei der Mannschaft der 2. Deutschen Eishockey-Liga als Werbepartner ins Rampenlicht.



SKODA ist an jedem Spieltag präsent



Noch vor dem Start in die neue Saison stimmt SKODA die Fans auf die neue Eiszeit ein: Bei der großen Saisoneröffnung im Rahmen des Testspiels gegen den tschechischen Verein HC Energie Karlovy Vary (zu Deutsch Karlsbad) am 25. August dürfen sich die Gäste auf ein buntes Programm auf und neben dem Eis freuen. Am 13. September folgt der erste Spieltag des EC Kassel Huskies in der Saison 2019/2020. Dabei wartet mit dem Hessenderby gegen die Löwen Frankfurt gleich ein spannender Auftakt auf das Publikum.



SKODA wird bei jedem der mindestens 26 Heimspieltage prominent im Mittelkreis und auch um die Eisfläche zu sehen sein, zum Beispiel auf den Banden am Spielfeldrand und bei allen Spielen der Saison auf den Trikots der Huskies. Darüber hinaus tritt SKODA auch als Fahrzeugpartner des Teams auf: Das Autohaus Ostmann im nahe gelegenen Wolfhagen stellt Fahrzeuge für Spieler und Management bereit.



Ein Highlight in der Saison steht mit dem SKODA Gameday vor der Tür, der voraussichtlich Ende September stattfindet. Rund um das Eishockey-Spiel des Tages veranstaltet SKODA ein spannendes Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein. Zudem präsentiert SKODA während des Gameday sein neues City-SUV KAMIQ. Es bietet die perfekte Kombination aus SUV-Vorzügen wie erhöhte Bodenfreiheit mit der Agilität eines Kompaktfahrzeugs. Mit dem KAMIQ richtet sich die Marke vor allem an junge Familien und Lifestyle-orientierte Autofahrer - beim Gameday können Besucher das neueste SKODA SUV aus nächster Nähe kennenlernen.



Eishockey und SKODA - eine starke Verbindung



Auf nationaler Ebene pflegt SKODA seit 2017 eine Partnerschaft mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und mobilisiert beispielsweise die DEB-Offiziellen um Präsident Franz Reindl mit 19 Fahrzeugen. Mit den Modellen der tschechischen Marke besuchen die Mitarbeiter des DEB unter anderem die Vereine, um sie in der Nachwuchsförderung zu unterstützen - SKODA investiert somit direkt in die deutsche Eishockey-Zukunft. Im Rahmen aller DEB-Länderspiele ist SKODA auf allen Kommunikationskanälen vertreten. Zudem ziert das Markenlogo den Mittelkreis beim Deutschland Cup und bei allen Heimländerspielen.



Die Partnerschaft zwischen Eishockey und SKODA AUTO a.s. auf internationaler Ebene beruht auf einer langen Tradition: Seit 1993 steht SKODA bei der jährlich ausgetragenen Eishockey-Weltmeisterschaft als Partner und offizieller Hauptsponsor der International Ice Hockey Federation (IIHF) im Rampenlicht. Dafür erhielt der tschechische Hersteller einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für das längste Hauptsponsoring einer Weltmeisterschaft in der Sporthistorie. Bei der IIHF Eishockey-WM 2019 trat SKODA zum 27. Mal in Folge als Hauptsponsor auf.



