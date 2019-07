Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach der Bekanntgabe des vorläufigen Gewinns des Rückversicherers im zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Dieser sei sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Das in Aussicht gestellte Konzernergebnis von 1 Milliarde Euro liege weit über seiner Prognose von 610 Millionen Euro./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 17:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2019 / 17:59 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-07-18/20:12

ISIN: DE0008430026