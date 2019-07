Sucht man nach den stabilsten Aktien der letzten Monate, wird man schnell über die Nestlé-Aktie stolpern, denn seit diese am 27. Dezember 2018 bei 68,88 Euro ein Tief ausgebildet hat, kennt der Kurs fast nur noch den Weg in höhere Kursregionen. Die zwischenzeitlich eingestreuten Korrekturen wurden alle sehr schnell wieder beendet. Diese angenehme Eigenschaft konnte die Aktie auch im Anschluss an das am 24. Juni auf dem Niveau von 92,24 Euro ausgebildete Allzeithoch wieder an den Tag legen. Die auf ... (Dr. Bernd Heim)

