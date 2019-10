ZÜRICH (Dow Jones)--Die Börse in der Schweiz hat am Donnerstag nach der jüngsten Rekordjagd etwas leichter geschlossen. Die Bewegungen bei Einzelaktien hielten sich dabei ebenso in Grenzen wie beim Leitindex SMI. Er verlor 0,3 Prozent auf 10.220 Punkte und liegt damit knapp 50 Punkte unter dem Rekordhoch vom Vortag. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber, bei einem Umsatz von 58,91 (zuvor: 56,29) Millionen Aktien.

Tagesgewinner waren Geberit mit einem Plus von 0,9 Prozent. Das Sanitärunternehmen steigerte den Nettogewinn in den ersten neun Monaten um 4 Prozent auf 536 Millionen Franken, während der Umsatz nur leicht von 2,37 Milliarden auf 2,38 Milliarden Franken zulegte. Für 2019 insgesamt erwartet Geberit ein Umsatzwachstum zwischen 3 und 4 Prozent. Die Analysten von Vontobel sprachen von einem besser als erwartet ausgefallenen organischen und Margen-Wachstum.

Die Zahlen des Rückversicherers Swiss Re kamen weniger gut an, zumindest abgelesen am Kurs der Aktie, der um 0,8 Prozent nachgab. Swiss Re verbesserte in den ersten neun Monaten zwar Nettoprämien und Gewinn, allerdings hinterließen Naturkatastrophen und andere Schäden deutliche Spuren, wie die schlechter ausgefallene Schaden-Kosten-Quote belegt. Wegen der hohen Naturkatastrophenschäden und der Entscheidung, den Reassure-Börsengang auszusetzen, will Swiss Re jetzt die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms auf Eis legen.

ABB kamen um 1,1 Prozent zurück. Zur Optimierung des Geschäfts in China verkauft das Unternehmen seine 60-prozentigen Anteile an zwei chinesischen Gemeinschaftsunternehmen. ABB hatte die Anteile im vergangenen Jahr durch die Übernahme von GE Industrial Solutions übernommen. Zu den finanziellen Bedingungen des Verkaufs äußerte sich ABB nicht.

