US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im Handelsverlauf keine einheitliche Richtung ausgebildet. Während kurz- und mittellang laufende Papiere zulegten, gab es am langen Ende negative Vorzeichen. Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, hatte zuvor die Notwendigkeit einer schnellen Zinsreaktion der US-Notenbank unterstrichen, sollten die Währungshüter zu dem Schluss kommen, dass sich die US-Wirtschaft in Schwierigkeiten befinde.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,77 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 4/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,79 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rückten um 3/32 Punkte auf 103 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,04 Prozent. Papiere mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben hingegen um 4/32 Punkte auf 106 15/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,56 Prozent./edh/he

