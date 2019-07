Von Asa Fitch, Jeremy C. Owens und Wallace Witkowski

NEW YORK (Dow Jones)--Microsoft hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 vor allem von einem rasanten Cloud-Wachstum profitiert. Der Softwarekonzern steigerte den Gewinn massiv und übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Aktie, die in diesem Jahr bereits knapp ein Drittel an Wert gewonnen hat, legt im nachbörslichen Handel um 1,2 Prozent zu.

Der Nettogewinn kletterte um 49 Prozent auf 13,2 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um Sondereffekte verdiente der Konzern 1,37 Dollar je Aktie. Analysten hatten im Factset-Konsens 1,21 Dollar pro Anteilsschein prognostiziert.

Der Umsatz legte um 12 Prozent auf 33,72 Milliarden Dollar zu. Die Analystenprognose hatte auf 32,8 Milliarden gelautet.

Microsoft ist mit seinem Cloud-Dienst Azure auf einem strammen Wachstumskurs. Marktführer ist zwar AWS von Amazon, Azure aber nicht weit dahinter. Im abgelaufenen Quartal kletterte der Cloud-Umsatz im Jahresvergleich um 18,6 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro.

July 18, 2019

