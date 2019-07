Road Town, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) - Tokinex (https://tokinex.ethfinex.com/token-sales), die Token-Sale-Plattform von Bitfinex und Ethfinex, gab heute den erfolgreichen Abschluss ihres Ultra (https://ultra.io/)-Token-Verkaufs (UOS) in Höhe von 5 Millionen USD bekannt, der in nur 35 Sekunden abgewickelt wurde.



Ultra (https://ultra.io/) ist ein Protokoll und eine Plattform, die positioniert sind, um die 140-Milliarden-USD-Gaming-Branche durch die Verwendung von Blockchain-Technologie aufzubrechen, damit jeder seine eigene Gaming-Vertriebsplattform oder seinen eigenen Handelsservice mit virtuellen Waren aufbauen und betreiben kann.



Erfolgreiche Teilnehmer konnten direkt von ihrer Exchange Wallet einen Beitrag zusteuern, für den sie UOS-Tokens als Gegenleistung am 17. Juli erhalten, wenn UOS-Ein- und Auszahlungen um 08:00 Uhr UTC beginnen.



Nicolas Gilot, Co-CEO von Ultra meint dazu: "Der Ultra-Verkauf auf Tokinex hätte nicht besser laufen können, mit einem völlig reibungslosen Prozess von Anfang bis Ende. Wir freuen uns über die Nachfrage nach UOS, die belegt, dass die Krypto-Community unsere Vision für die Zukunft der Gaming-Branche teilt. Wir sind begeistert, die nächste Etappe auf Ultras Reise gemeinsam vorantreiben zu können."



Ultra ist der zweite Verkauf auf Tokinex, der nach dem Verkauf der künstlichen Handelsware AMPL (https://tokinex.ethfinex.com/token-sale /5ce5b0ff0a6ddd82b38f8e0c/Ampleforth) aus dem Ampleforth-Projekt eine Hard Cap von 5 Millionen USD erreicht hat.



Und Jean Louis van der Velde, CEO von Bitfinex and Ethfinex, fügt hinzu: "Dieser erfolgreiche zweite Verkauf hat gezeigt, dass Tokinex eine durchaus lohnende Plattform ist, um hochwertige Token-Initiativen zu starten. Es ist für uns von grundlegender Bedeutung, dass die Community Zugang zu den innovativsten Projekten hat, und das nächste Projekt, das in Kürze bekannt gegeben wird, ist da keine Ausnahme."



Der UOS-Token-Handel auf der Bitfinex- und Ethfinex-Plattform wird am 17. Juli um 10:00 UTC eröffnet, wobei UOS/USD und UOS/BTC die ersten verfügbaren Paare sein werden.



Informationen zu Tokinex



Tokinex ist die im Mai 2019 gegründete Initial Exchange Offering (IEO)-Plattform von Bitfinex und Ethfinex, die eine faire Chance zur Teilnahme an kuratierten Token-Projekten bietet. Sie ermöglicht es jedermann, zu vorab geprüften Token-Verkäufen direkt aus der persönlichen Brieftasche über gängige Krypto-Assets beizutragen, ohne dass personenbezogene Daten oder Gelder von der Börse gespeichert werden. Einzigartig für Tokinex ist, dass es keine Vorauszahlung für die Notierung verlangt. Nach einer erfolgreichen Kapitalbeschaffung werden die Tokens an beiden Börsen notiert, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an partners@ethfinex.com.



