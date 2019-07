Freiburg (ots) - Einzelne Aspekte beim Klimaschutz herauszupicken, bringt nicht weiter. Der Energieverbrauch insgesamt muss erheblich teurer werden, damit weniger Kohle, Treibstoff, Heizöl, Erdgas verbrannt wird. Ob das über eine Steuer auf das Klimagas Kohlendioxid erreicht wird oder über ein Handelssystem, ist eine eher technische Frage. Wichtig ist, dass schnell etwas geschieht, dass möglichst viele Länder mit im Boot sind, dass die Bürger wissen, was auf sie zukommt - und dass diejenigen, die beim Energieverbrauch belastet werden, an anderer Stelle entlastet werden.http://mehr.bz/7kqw



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de