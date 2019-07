Von Adidas und Audi über Ikea bis hin zur US-Regierung - die einzigartige intelligente Prozessautomatisierung von Bizagi hilft Unternehmen, die Leistungsfähigkeit von RPA und KI zu nutzen, um Transformationen zu beschleunigen

SANTA CLARA, Kalifornien, July 19, 2019, der weltweit führende Anbieter von Plattformen für die intelligente Prozessautomatisierung, gab heute ein signifikantes Wachstum in den USA und im Ausland bekannt, das durch seinen Erfolg getrieben wird, der die digitale Transformation für weltweit führende Marken wie DHL, Gap, Citizens Bank, AON und zahlreiche US-Regierungsbehörden ermöglicht, darunter die Ministerien für Landwirtschaft, Verteidigung, Energie, HHS, Homeland Security und viele andere. Das Wachstum von Bizagi basiert auf der Einführung der einzigartigen intelligenten Prozessautomatisierung in Unternehmen, die es diesen ermöglicht, digitale und robotergestützte Prozesse sowie künstliche Intelligenz besser zu nutzen, um die Kundeninteraktion zu verbessern, den Betrieb zu beschleunigen und Einnahmen zu erzielen.



Diese Nachricht folgt auf die Anerkennung des Unternehmens im vergangenen Monat als führendes Unternehmen in The Forrester Wave: Software for Digital Process Automationund neuen Niederlassungen in Singapur sowie Washington, D.C. und New York zur Ergänzung der US-Zentrale des Unternehmens in San Francisco. Bizagi hat auch mehrere wichtige Führungskräfte eingestellt, darunter den ersten Chief Revenue Officer des Unternehmens, Richard Dufty, der für das globale Go-to-Market-Geschäft des Unternehmens verantwortlich ist und den Auftrag hat, Kunden hierbei eine erstaunliche, einheitliche Reise und Erfahrung zu bieten.

"Seit unserer 48-Millionen-Dollar-Finanzierung im Jahr 2017 ist Bizagi weitgehend unter dem Radar geflogen, doch unser unermüdlicher Fokus auf den Kundenerfolg zahlt sich massiv aus, denn das Unternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr in den USA ein Wachstum von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist auf dem besten Weg, 2019 um 200 Prozent zu wachsen", sagte Gustavo Gomez, CEO von Bizagi. "Die Fähigkeit unserer Plattform, eine tiefreichende digitale Prozessautomatisierung bereitzustellen und gleichzeitig eine breitgefächerte, schnelle und geschäftsfreundliche Umsetzung zu lenken, ändert die Art und Weise, wie diese Unternehmen über die digitale Transformation denken."

ZUSAMMENARBEIT DES GESCHÄFTS- UND IT-BEREICHS

Eine aktuelle Bizagi-Umfrage ergab, dass neun von zehn Unternehmen die digitale Transformation als eine große Herausforderung betrachten. Um diesem Schmerzpunkt zu begegnen, ermöglicht die agile, vernetzte und interaktive Plattform des Unternehmens eine echte Zusammenarbeit zwischen Business und IT.

"Wir haben uns für Bizagi entschieden, weil es uns eine Low-Code-DPA-Plattform bietet, die es auch unseren Prozessanalysten ermöglicht, Geschäftsprozessabläufe in vertretbarem Umfang zu implementieren", sagte Stefan Wenzel, VP, Center for Digitalization, bei Deutsche Post DHL. "Das ist für uns entscheidend, denn es wird uns ermöglichen, unsere digitale Transformation zu beschleunigen. Darüber hinaus helfen uns neue Komponenten wie Bizagi Sites bei der Schaffung benutzerorientierter digitaler Dienste."

RPA ALS PLATTFORM

Bizagi ist einzigartig in seiner nativen Integration führender RPA-Plattformen (Robotic Process Automation), die es Unternehmen ermöglichen, diese Roboterprozesse im gesamten Unternehmen besser zu nutzen.

"Bizagi wird dazu beitragen, Möglichkeiten für RPA zu erschließen, indem es die Datenerfassung digitalisiert, so dass die Robotik in unserem Geschäftsbetrieb breiter eingesetzt werden kann", sagte Matt Lavoie, VP, Head of Automation and iBPMS Development for Commercial Banking with Citizens Financial Group. "Automatisierte Ausführung und Arbeitsabläufe beschleunigen die Verarbeitung, schaffen Effizienz und geben unseren Kollegen mehr Zeit, sich auf wertschöpfende Aktivitäten zu konzentrieren, die die Erfahrung unserer Kunden verbessern. Die Benutzerfreundlichkeit von Bizagi wird unseren Mitarbeitern auch weiterhin helfen, diese digitale Strategie zu übernehmen und auszubauen."

Mit der Benennung Bizagis als Marktführer erklärt der jüngste Forrester Wave-Bericht: "Bizagi gleicht tiefe DPA-Funktionalität mit einer weitgreifend angelegten Plattform aus." Gartner bezeichnete Bizagi in seinem Bericht Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management SuitesAnfang dieses Jahres gleichermaßen als das intuitivste Tool auf dem Markt.

"Einen Schlüsseltechnologiepartner als Marktführer zu identifizieren, ist eine erstaunliche Bestätigung der systematischen Interaktivität UiPaths", sagt Dave Marcus, VP Product and Alliance Management bei UiPath. Die Bizagi-Partnerschaft ist wichtig, um unsere Mission ‚Automation First' zu erfüllen."

FÖRDERUNG DER DIGITALEN TRANSFORMATION

Bizagi hat einen einzigartigen Produktansatz, der es Unternehmen ermöglicht, DPA-Szenarien kostenlos zu modellieren und zu testen und nur für den Einsatz in einer Produktionsumgebung zu bezahlen. Bis heute haben Anwender die Software von Bizagi mehr als 3 Millionen Mal heruntergeladen, was Zehntausende von digitalen Automatisierungen in mehr als 500 Unternehmen weltweit antreibt.

Insbesondere das Wachstum in den USA ist bemerkenswert bei Finanzdienstleistungen und Regierungsbehörden, wo Unternehmen mit Bizagi in der digitalen Automatisierung erfolgreich sind, obwohl Statistiken zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der digitalen Transformationen scheitert. Die meisten dieser Unternehmen sind durch Prozesse in Systemen herausgefordert, die kostspielig, unvernetzt und langsam zu ändern sind. Bizagi arbeitet mit bestehenden Systemen zusammen, um sie agiler und vernetzter zu machen und so ein ansprechenderes Kundenerlebnis zu schaffen.

"Bizagi funktioniert wie ein intelligentes Informationsförderband, so dass Legacy-Systeme auf der Effizienz von Roboterprozessen und dem Kontext und der Absicht künstlicher Intelligenz zur Automatisierung und Digitalisierung von Unternehmensprozessen aufbauen können", erklärt Gomez von Bizagi. "Willkommen im Zeitalter der intelligenten Automatisierung."

Um dieses Wachstum zu fördern, hat das Unternehmen kürzlich Dufty als Chief Revenue Officer eingestellt. Zuvor war Dufty bei Symantec für den Verkauf der Marke Norton verantwortlich, die mehr als 1 Milliarde US-Dollar Jahresumsatz erwirtschaftete. Als erste Anwerbung auf der Führungsebene bei AppDirect steigerte er den Umsatz in weniger als fünf Jahren von 1 Million Dollar auf 100 Millionen Dollar.

"Richard ist eine bewährte Führungskraft, der eine überaus erfolgreiche Karriere, in der er einem Fortune-500-Unternehmen und einem Unicorn aus dem Silicon Valley zu exponentiellen Umsatzsteigerungen verhalf mit Bizagi fortsetzt", sagte Gomez. "Wir sind begeistert, Richard im Team zu haben, da wir die Geschäfte in den USA und weltweit ausbauen wollen."

