Seit seinem 52-Wochen-Hoch hat die größte Kryptowährung Bitcoin fast ein Drittel an Wert verloren. Experten glauben, dass der Abwärtstrend noch deutlich weiter gehen kann.? Milliardenverluste an den Kryptomärkten in den vergangenen Wochen? Marke von 10.000 Dollar fällt - Analyst glaubt an Bitcoin-Fall bis auf 6.000 Dollar? Libra-Skepsis verstärkt den Druck zusätzlichDie Kryptomärkte haben in den vergangenen Tagen Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Insbesondere den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...