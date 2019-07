Die Lage am und im Mittelmeer ist extrem kompliziert. Ein nüchterner Blick auf die Interessenlagen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zeigt, was auf dem Spiel steht.

Auf dem Mittelmeer herrscht Chaos - so zumindest ist der Eindruck, den man durch die Nachrichten gewinnen muss. Aufgebrachte Innenpolitiker in Italien, rechtschaffene Retter, geifernde Pegida-Anhänger und eine moralisch stark überhöhte Diskussion prägen das Bild. Dabei trägt vermutlich ein nüchterner Blick auf das Geschehen am meisten zur Problemanalyse und -lösung bei. Vor allem ist es sinnvoll, sich die Interessenlagen der einzelnen Beteiligten genauer anzusehen. Was steht auf dem Spiel?

Die am härtesten getroffene Gruppe, die offenbar in der Wahrnehmung der anderen Akteure eine geringe Rolle spielt, ist die der Flüchtlinge selbst. Sie sind unter hohen persönlichen Kosten und Risiken nach Nordafrika gekommen und möchten in Sicherheit und Wohlstand leben - das ist zunächst einmal überhaupt nicht verwerflich. Es spielt auch keine Rolle, ob sie die Reise in Unkenntnis ihrer eigenen Chancen auf Asyl in Europa antreten oder nicht.

Ebenfalls stark betroffen sind diejenigen, die auf den Inseln leben, die von den Flüchtlingsbooten angesteuert werden. Sie müssen eine hohe Zahl von Flüchtlingen versorgen; ihr Leben hat sich seit Beginn der Flüchtlingskrise ebenfalls dramatisch gewandelt. Sie spielen in der öffentlichen Wahrnehmung die kleinste Rolle. Es ist aber nachvollziehbar, dass sie eine dauerhafte Lösung - vermutlich mit dem Ziel, den Status-Quo-ante wiederherzustellen - anstreben.

Natürlich dürfen auch die anderen Bewohner Europas nicht vergessen werden, die sich - berechtigt oder nicht - davor fürchten, dass immer mehr Menschen aus anderen Kulturkreisen nach Europa kommen und hier die Regeln und Sitten verändern. Ihre Sorgen sind ernst ...

