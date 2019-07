FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.669 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.169 EUR

OTES XFRA US4233253073 HELLENIC TELEC.ORG.ADR1/2 0.030 EUR

FMC1 XFRA US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.134 EUR

ENLA XFRA US29265W2070 ENEL S.P.A. ADR EO 1 0.140 EUR

CP6 XFRA US2166484020 COOPER COS INC. DL-,10 0.027 EUR

ENL XFRA IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 0.140 EUR

OTE XFRA GRS260333000 HELLENIC TELEC. ORG. NAM. 0.060 EUR

AR4 XFRA DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ.OPP. O.N. 3.000 EUR

DOQ XFRA AT0000818802 DO + CO AG

XFRA DE000HLB3TQ5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/18 0.001 %

1AW XFRA US04010E1091 ARGAN INC. DL-,15 0.223 EUR