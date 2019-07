FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

6GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01

AT5 XFRA US03874P1012 ARATANA THERAPEUT.DL-,001

XFRA US3004871055 EVINE LIVE A DL-,01

XFRA CA3809262049 GOLDEN HOPE MINES