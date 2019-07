Gerade war die Aktie von Aurora Cannabis dabei, sich wieder etwas zu erholen. Nach drei Tagen mit einem positiven Vorzeichen ging es am Donnerstag an der Heimatbörse in Toronto wieder nach unten - und das deutlich. Die Aktie ging mit einem Minus von 6,5 Prozent auf 9,05 Kanadische Dollar aus dem Handel. Grund war eine Abstufung durch die Analysten der Bank of America Merrill Lynch.Auslöser für den deutlichen Kurseinbruch am Donnerstag, der auch die Aktien anderer Cannabis-Player mit unter Druck ...

