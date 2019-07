JP Morgan kam nach der Präsentation der Geschäftszahlen für das Q2 2019 (Nettogewinn USD 9,6 Mrd.) zurück an den Primärmarkt. Die Bank preiste eine Senior Unsecured Emission (TLAC) mit einem Volumen von EUR 1,5 Mrd. (12NC11) bei MS+80 BP. Das Orderbuch wurde mit EUR 4,5 Mrd. berichtet. Mit dem italienischen Stromanbieter Terna setzt sich die Reihe der italienischen Emittenten in dieser Woche nahtlos fort (Italgas, Banco Desio, Monte dei Paschi). Das Unternehmen preiste eine Senior Unsecured Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+45 BP. Moody's hob die Ratings für Senior Non-Preferred sowie nachrangige Emissionen der UniCredit um jeweils ein Notch auf Baa2 bzw. Baa3 an. Ebenso wurde das "baseline ...

