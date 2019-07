Wien (www.anleihencheck.de) - Die Volatilität auf den Aktienmärkten ließ die Credit-Märkte unbeeindruckt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Emissionsseitig seien es einmal mehr High-Yield-Emissionen gewesen, welche den Primärmarkt in Bewegung gehalten hätten. So habe zum einen die Ardagh Group drei Tranchen platziert - eine davon in EUR: A: USD 500 Mio., 7NC3, Kupon 4,125%; B: EUR 440 Mio., 7NC3, Kupon 2,125%; USD 800, 8NC3, Kupon 5,25%. Zum anderen habe Iqvia eine EUR 720 Mio. Anleihe mit 9 Jahren Laufzeit bei einer Rendite von 2,25% platziert. Das erwartete Emissionsrating liegte bei Ba3/BB. ...

