Metro und Redos verlängern exklusive Verhandlungen über die Übernahme der Supermarktkette Real (Wiwo) Gericht hält 2-Milliarden-Glyposat-Strafe für Bayer für zu hoch BB BIOTECH AG: Konsolidierung beeinflusst Ergebnisentwicklung im 2. Quartal BMW - Oliver Zipse ab dem 16. August 2019 zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt CORESTATE baut Marktstellung im Segment Micro Living in Spanien aus Daimler ordnet seinen Vertrieb neu und holt 2500 ausgelagerte Mitarbeiter zurück in den Konzern, HB S. 22 Munich Re mit 1 Mrd Euro Quartalsgewinn - Jahresziel bestätigt Mutares-Tochter Donges Group setzt Wachstum und Erfolgskurs fort - Übernahme von Ruukki Building Systems "Wir sparen nicht an den Mitarbeitern", Gespräch mit SAP -Finanzchef Luka Mucic, HB, S. 19 Software AG senkt ...

