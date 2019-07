In der heutigen FAZ lesen Sie einen charttechnischen Vergleich zwischen DAX und DOW. Autor Wieland Staudt kombiniert darüber umfangreich, was hinzunehmen ist. Aber Fakt ist, was niemandem gefallen wird: Hinter dem DOW steht das System Trump, hinter dem DAX das System Merkel. Es geht um das jeweilige System und nicht die Person allein. Aber die FAZ ist deshalb heute eine Pflichtlektüre (S. 29), denn das Ergebnis heißt: In der deutschen Politik muss sich mehr ändern als nur ein Stühlerücken zwischen ein paar Damen.



