Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das zweite Quartal von 8 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Benjamin Goy rechnet in seiner am Freitag vorliegenden Studie mit keinen größeren Überraschungen bei der Zahlenvorlage. Kapitalseitig habe sich die Bank zuletzt mehr Spielraum verschafft, was die Flexibilität bei der Restrukturierung, mit Blick auf eventuell steigende Kreditausfälle sowie regulatorischen Gegenwind erhöhe./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000CBK1001

AXC0063 2019-07-19/08:37