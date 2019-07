Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG von 22 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Steigende Rohstoffkosten dürften weiterhin die Gewinndynamik behindert haben, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Studie vor der Berichtssaison der europäischen Stahlunternehmen. Das Grobblechgeschäft habe wohl unter schwacher Auslastung der Werke in Mülheim an der Ruhr und in Ilsenburg gelitten./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 20:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-07-19/08:37

ISIN: DE0006202005