TSMC, der größte Chip-Auftragsfertiger der Welt, hat Zahlen vorgelegt - und überrascht. Leichte Umsatzzuwächse sowie ein positiver Ausblick auf das kommende Quartal lassen darauf schließen, dass der Negativ-Zyklus beendet ist. Ein Top-Signal auch für Infineon, Aixtron und Co. Der Gewinn der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company fiel im zweiten Quartal zwar noch um 7,6 Prozent. Doch der Umsatz zog um 3,3 Prozent an. Im ersten Quartal musste der Chip-Konzern noch Umsatzeinbußen in Höhe von 16 ...

