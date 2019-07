Eine unverändert starke Nachfrage nach Technologien zur Herstellung von Biopharmazeutika hat dem Pharma- und Laborzulieferer Sartorius im zweiten Quartal weiteren Schwung verliehen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten kräftig zu, wie das MDAX-Unternehmen am Freitag in Göttingen mitteilte. Bei den Auftragseingängen verzeichnete Sartorius ebenfalls deutliche Zuwächse. Die Aktie reagierte am Freitagmorgen mit einem deutlichen Kurssprung von 3,6 Prozent auf 190,70 Euro. Damit notiert der Wert so hoch ...

