Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.420 auf 1.446 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.440 $/oz um 18 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien steigen weltweit deutlich an. Der Silberpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 16,10 auf 16,32 $/oz und kann heute Morgen weiter auf 16,37 $/oz ...

