Wien (www.anleihencheck.de) - Der europäische Stahlsektor befindet sich derzeit sowohl Angebots- als auch Nachfrageseitig unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Insbesondere in der Automobilbranche sei die Nachfrage konstant rückläufig. Wie der Verband für europäische Automobilhersteller (ACEA) am 17. Juli 2019 bekannt gegeben habe, sei die Anzahl der neu zugelassenen Passagierfahrzeuge im ersten Halbjahr 2019 demnach um 3,1% (vs. H1 18) zurückgegangen. Dementsprechend hätten beispielsweise Renault (-6,7%) und Peugeot (-12,8%) einen Absatzrückgang im H1 19 berichtet, Daimler habe die Ergebnis- und Absatzerwartung für das GJ 19 kürzlich nach unten korrigiert. Mit einem Anteil von 18% sei die Automobilbranche, nach dem Bausektor, der zweitgrößte Abnehmer für Stahlprodukte in der EU. ...

