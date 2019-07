Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe die zuvor bereits sehr hoch gesteckten Erwartungen mit Blick auf die operative Marge etwas verfehlt, was den Aktienkurs wiederum massiv unter Druck gesetzt habe, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der mittelfristigen Attraktivität der Aktien ändere dies aber nichts./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 20:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-07-19/09:13

ISIN: DE0007164600