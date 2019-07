Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns dürften leicht gesunken sein, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine erneut starken Entwicklung im Pharmageschäft könnte eine Enttäuschung im Agrargeschäft gegenüberstehen, da letzteres unter ungünstigem Wetter in den USA gelitten haben dürfte./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-07-19/09:26

ISIN: DE000BAY0017