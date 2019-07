Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Graz (pts006/19.07.2019/09:00) - eyeson, der Technologieführer im Bereich Mobile-Video-Collaboration, beschleunigt den Wachstumskurs und erreicht den Meilenstein von 3 Millionen Downloads seiner mobilen Apps für iOS und Android. Der 1-Million-App-Download-Meilenstein liegt gerade einmal sieben Monate zurück. eyeson kann damit insgesamt 2,4 Millionen registrierte User vorweisen. "Mobile-Video-Collaboration wird immer wichtiger, Teams wollen ihre gewohnte Software-Arbeitsumgebung nutzen und dabei spontan auf Video Meetings wechseln. Genau das bietet eyeson: einfacher Zugang ohne Installation, jederzeit, mobil und am Desktop in allen Browsern. Wir freuen uns speziell über die zahlreichen Corporate User. Hier sehen wir ein großes B2B-Upselling-Potential", so Andreas Kröpfl, CEO und Mitgründer. Die eyeson-Kundenbasis ist global verteilt und beinhaltet ein großes B2B-Potential. eyeson wird in mehr als 100 Ländern weltweit verwendet. Die Länder mit dem aktuell größten Kundenanteil sind Indien, die Türkei, Mexiko und die USA. Das Wachstum wird weiter vorangetrieben. Um den nächsten Meilenstein von 10 Millionen App-Installationen zu erreichen, setzt eyeson neben Asien und USA verstärkt auch auf lateinamerikanische Länder, um die Dynamik in diesen boomenden Märkten zu nutzen. Die aktuelle Traktion in Mexiko, Brasilien und Argentinien zeigt gute Ergebnisse. Der Marktaufbau von eyeson wird durch mehrere bekannte Investoren ermöglicht. Neben eQventure und I4G stehen auch der bekannte Technologieinvestor Hermann Hauser sowie tecnet und aws Gründerfonds hinter eyeson. Unsere Story eyeson ist Technologieführer im Bereich Smart Unlimited Video Collaboration. Die Cloud-Software basiert auf der patentierten Single-Stream-Technologie und ist unlimitiert skalierbar. Daraus resultiert eine reibungslose Video Team Collaboration mit konstanter Bandbreite, unabhängig von der Teilnehmeranzahl. eyeson ist in allen bekannten Collaboration Tools wie Slack, Trello, Jira, Freshdesk, Talkdesk, Zendesk, YouTube und Facebook integriert. Für B2B-Kunden wird ein eigenes API angeboten und ist damit zum Beispiel ideal für den kollaborativen Online-Spiele-Markt geeignet. 2017 wurde eyeson vom weltweit führenden Marktforschungsunternehmen Gartner, Inc. als einziges europäisches Unternehmen mit dem Titel "Cool Vendor in Unified Communications" ausgezeichnet. Ansprechpartner: Dr. Andreas Kröpfl Email: andreas.kroepfl@eyeson.team Tel: +43 316 339931 (Ende) Aussender: eyeson GmbH Ansprechpartner: Andreas Kröpfl Tel.: +43 316 33 99 31 E-Mail: andreas.kroepfl@eyeson.team Website: www.eyeson.team Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190719006

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)