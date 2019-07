Das Leistungsspektrum der in Deutschland aktiven Wirtschaftsprüfungs- (WP) und Steuerberatungsgesellschaften wird immer umfangreicher. "Eine größere Dynamik sehen wir derzeit vor allem im Beratungssegment", beobachtet Martin Plendl, CEO von Deloitte,Deutschlands viertgrößter WP-Gesellschaft. Dies bestätigt auch die neue, noch nicht veröffentlichte Lünendonk-Studie, in der die Mindelheimer Marktforscher die 25 führenden sowie 53 weitere mittelgroße und kleinere WP-Gesellschaften befragt und daraus das obligatorische Ranking der nach Inlandsumsatz größten Gesellschaften erstellt haben. Danach ist der Advisory-Anteil unter den Top 25 bereits in diesem Jahr stark gestiegen. Großes Umsatzwachstum wird vor allem in den Bereichen IT-Sicherheit/Cyber Security und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...