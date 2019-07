Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Nach einem starken Wachstum des Neugeschäfts des Leasinganbieters dürfte sich der Fokus nun auf die Gewinnseite verlagern, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hier rechnet der Experte mit Aufwind. Er lobte auch die breite Aufstellung des Konzerns, die Schwächen in einer Region durch Stärken in anderen Regionen auffange./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-07-19/09:42

ISIN: DE000A161N30