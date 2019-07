Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 2400 Franken belassen. Operatives Ergebnis und freier Mittelzufluss des Herstellers von Duftstoffen und Aromen hätten die Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das habe zwar auch an Sonderbelastungen gelegen, aber eben nicht nur./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-07-19/09:52

ISIN: CH0010645932