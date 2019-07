Was bisher geschah Die Aktien von Hasbro (WKN:859888) stiegen im vergangenen Monat um 11,1 %, nach Angaben von S&P Global Market Intelligence. Im gleichen Zeitraum legte der S&P 500 um 6,44 % zu. Anfang Juni erhielt die Aktie einen Schub, als Netflix die Produktion einer neuen Zeichentrickserie ankündigte, die auf Hasbros klassischem Gesellschaftsspiel "Magic: The Gathering" basiert. Der Netflix-Deal und die guten Ergebnisse im ersten Quartal trugen dazu bei, dass die Aktie steigen konnte. Was noch? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...