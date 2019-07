Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Laborausrüster habe ordentliche Quartalszahlen vorgelegt und wie erwartet die Umsatzziele für das Gesamtjahr angehoben, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anhebung der Prognose sei allerdings bereits in seinen Schätzungen eingepreist, begründete der Experte seine unveränderte Einschätzung. Zudem sei das Geschäft in den einzelnen Sparten bei Sartorius sehr durchwachsen ausgefallen und teils hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben./niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 08:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0007165631

AXC0095 2019-07-19/10:10