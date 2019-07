Wien (www.anleihencheck.de) - Die Vorkommnisse nach dem tragischen Brückeneinsturz in Genua letzten Jahres sind diese Woche um zumindest eine Facette "reicher" geworden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So seien am 17. Juli 2019 Gesprächsprotokolle des Vorstandes der Atlantia SpA beschlagnahmt worden. Hier sollten laut Medienberichten letzten September Sicherheitsrisiken der Brücke noch vor dem Einsturz angeführt worden sein. Entgegen dem angespannten Verhältnis von Atlantia bzw. Autostrade per l'Italia und der italienischen Regierung sei bereits zuvor in dieser Woche Atlantia als weiteres Mitglied in das Alitalia-Rettungskonsortium berufen worden. Die anderen Mitglieder des auf Initiative des italienischen Bahnbetreibers Ferrovie dello Stato entstandenen Konsortiums seien Delta Air Lines und das italienische Finanzministerium. (News vom 18.07.2019) (19.07.2019/alc/n/a) ...

