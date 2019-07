Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute steht mit dem Michigan Sentiment die wichtigste Verbraucherumfrage in den USA zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Der Stimmungsindex befinde sich auf einem vergleichsweise hohen Niveau, was dem robusten Arbeitsmarkt und den gestiegenen Aktienmärkten geschuldet sei. Damit bleibe der private Konsum die tragende Säule der US-Konjunktur. Daran würden die Juli-Zahlen wohl nichts ändern. Die Vorgaben vonseiten anderer Stimmungswerte, wie dem TIPP-Index oder dem Ipsos von Reuters, seien per saldo positiv. Insofern dürfte es zu einer kleinen Stimmungsaufhellung im Rahmen der Konsensschätzung gekommen sein. Spekulationen auf sinkende US-Leitzinsen würden in diesem Fall nicht forciert. Ohnehin sei eine Reduzierung des Leitzinsbandes auf der FOMC-Sitzung Ende dieses Monats angekündigt und sie werde auch nicht in Frage gestellt. Es gebe Marktteilnehmer, die sogar mit einer Senkung des Leitzinsbandes um 50 Basispunkte rechnen würden. ...

