Der Zahlungsdienstleister Wirecard landet wieder einen Coup. Wie Wirecard bekannt gab, wird man zukünftig in einem Teil der deutschen Aldi-Filialen die Abwicklung von Kartenzahlungen übernehmen. Zwar gibt es bislang nur eine Absichtserklärung, doch ist wohl kaum damit zu rechnen, dass diese Vereinbarung wieder in der Schublade verschwindet. Dabei geht es hauptsächlich um Kreditkarten und internationale Debit-Karten.Auch wenn es keine Details zu den finanziellen Bestandteilen der Vereinbarung gibt, ist dieser Deal in seiner Wichtigkeit nicht zu unterschätzen. Denn damit stösst Wirecard erneut in das Herz der deutschen Konsumbranche vor und bekommt einen weiteren bekannten Referenzkunden. Dies gehört mit zum nötigen Neuaufbau von Reputation, die angesichts der recht ungeschickten Unternehmenskommunikation in den letzten Monaten doch etwas gelitten hatte. Ungeachtet der Tatsache, dass im Unternehmen hier keine systematischen Verfehlungen nachgewiesen werden konnten.

