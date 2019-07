Hyundai plant angeblich, seinen vollelektrischen Kona ab dem ersten Halbjahr 2020 auch in seinem tschechischen Werk zu produzieren. Bislang wird der Kona Elektro in Südkorea gefertigt und von dort aus in die gesamte Welt exportiert. Das will "Business Korea" erfahren haben. Demnach will Hyundai in Tschechien nicht nur Hybrid-Versionen des Tucson fertigen, sondern im kommenden Jahr auch 46.000 Einheiten ...

