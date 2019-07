Fabasoft ist "Strong Performer" im Bereich Cloud Content Platforms >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitouts: Netflix fällt unter den ... » BSN Spitout AUT: AT&S und S Immo drehen ... Fabasoft Fabasoft ist ein "Strong Performer" im Bereich Cloud Content Platforms. Was uns besonders freut ist, dass Fabasoft der einzige europäische Anbieter in diesem Bereich ist. Lesen Sie nun den vollständigen Bericht: "Forrester New Wave™ Cloud Content Platforms - Multitenant SaaS, Q3 2019": http://bit.ly/2JToTdU >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Zumtobel präsentiert Kunstbuch >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...