flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gingen zum Wochenschluss allesamt mit kräftigen Kursgewinnen aus dem Handel. Der japanische Nikkei225 konnte um 2,00 Prozent auf 21.466,99 Punkte steigen. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit durchgehend solide im grünen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit einer kräftigen Aufwärtskurslücke bei 12.302,64 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag via Xetra mit einem Minus von 0,92 Prozent bei 12.227,85 Punkten. Ausgehend vom übergeordneten Verlaufstief des 03. Juni 2019 bei 11.620,64 Punkten bis zum Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 12.261/12.412 und 12.656 Punkten. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 12.138/12.016/11.865 und 11.621 Punkten in Betracht zu ziehen. Auf der Oberseite wären noch zwei Kurslücken zu schließen. Die eine zunächst bei 12.324,33 Punkten die nächste bei 12.507,72 Punkten. Die nächste Kurslücke auf der Unterseite wäre bei 11.549,42 Punkten geschlossen.

