EMX besitzt ein wachsendes Portfolio von Bergbauprojekten auf fünf Kontinenten und konnte bereits durch verschiedene Deals sein Können beweisen. Man pickt sich die besten Rosinen heraus!

Royalty-Gesellschaften haben die Nase vorn

Als Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel- und Basismetalle bietet EMX Royalty (1,68 CAD/1,11 Euro; CA26873J1075) den Anlegern die Möglichkeit, sich an ausgewählten Royaltys, an strategischen Investments, aber auch an Neukäufen und Partnerschaften zu beteiligen. Der Vorteil an EMX als Royalty-Gesellschaft liegt in den für EMX begrenzten Bergbaurisiken, die die Entwicklung eines Projektes mit sich bringt. Um als Anleger das Investmentrisiko zu streuen, kann auf mehrere Bergbau-Unternehmen gesetzt werden oder eben auf eine Royalty-Gesellschaft. Denn hier ist die Diversifizierung bereits mit inbegriffen.

EMX- auf vielen Kontinenten unterwegs

Besonders aktiv ist EMX in Skandinavien und im Westen der USA. Dabei handelt es sich um erstklassige Bergbauregionen, die durch Bergbaufreundlichkeit und lukrative Rohstoffvorkommen glänzen. Gold, Kupfer und Buntmetalle machen das Geschäft aus. Gerade in den letzten für die Rohstoffbranche nicht so ganz einfachen Jahren konnte sich EMX günstige, aber mittelfristig bis langfristig wertvolle Projekte sichern. Der jüngst angesprungene Goldpreis etwa verleiht Goldprojekten zusätzlichen Wert.

Das Portfolio von EMX verdient eine genauere Betrachtung

Neben Gold und Kupfer in den USA und in Kanada gibt es bei EMX Gold, Kupfer und Buntmetalle in Skandinavien. Daneben existieren aussichtsreiche ...

