Quanergy Systems Inc., ein führender Anbieter von LiDAR (Light Detection and Ranging)-Sensoren und intelligenten Sensorlösungen, gab eine Partnerschaft mit Chery Automobile, einem der größten Automobilhersteller Chinas, bekannt.

Am 20. Juni 2019 enthüllte Chery das Logo seiner neuen Marke Chery Lion und kündigte seinen strategischen Plan an, mit ausgewählten Partnern zusammenzuarbeiten, um technologische Herausforderungen im gesamten Ökosystem zu lösen. Quanergy hat als LiDAR-Partner das Smart Partner Program von Chery Lion unterzeichnet, um die Bemühungen auf die Förderung von autonomen Fahrzeugen und Smart Cities in China zu konzentrieren.

"Mit zunehmender Reife der autonomen Fahrzeugindustrie ist es unerlässlich, ein Ökosystem aufzubauen, das ein Verkehrsnetz mit zuverlässigen Lösungen unterstützt", sagte Dr. Yong Huang, Vice President, Intelligent Vehicle Business Group von Chery. "Wir werden eng mit Quanergy zusammenarbeiten, um Cherys autonome Fahrzeuge und intelligente Stadtanlagen zu entwickeln."

Quanergys S3 Automotive Grade Solid State LiDARs basieren auf optischen Phased Arrays (OPA), die aus CMOS-Silizium hergestellt werden. Diese Sensoren, die sich im festen Zustand befinden und keine beweglichen Teile jeglicher Art aufweisen, bieten ein unvergleichliches Maß an Qualität und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus ist der in der Waferfertigung verwendete CMOS-Siliziumknoten ausgereift, was eine schnelle Skalierung der Fertigung bei hohem Ertrag und die Erfüllung der Leistungsanforderungen zum niedrigsten Preis auf dem Markt ermöglicht.

Auf dem Weg zur Realisierung eines autonomen Zeitalters spielt die intelligente städtische Infrastruktur für Straßenfertiger eine entscheidende Rolle. Die Internet of Things (IoT)-Fähigkeit in Smart Cities verbindet Fahrzeuge mit wichtigen digitalen Informationen, reduziert Verkehrsstaus und macht Straßen sicherer.

QORTEX DTC (Detection, Tracking, Classification), die proprietäre Lösung von Quanergy, die auf LiDAR-Hardware und künstlicher Intelligenz (KI) basiert, kann eine Schlüsselrolle bei der Überwachung und Regulierung des Fahrzeugstroms und Personenverkehrs an Kreuzungen spielen und Daten an die angeschlossenen Fahrzeuge übermitteln. In Kombination mit der 5G-Mobilfunktechnik bietet QORTEX DTC das notwendige Bewusstsein und den analytischen Einblick in die verschiedenen angeschlossenen Komponenten der Stadt und sorgt für einen sicheren und effizienten Verkehrsfluss.

"China steht an der Spitze der Mobilitätsinnovation, und Chery macht große Fortschritte bei der Markteinführung nicht nur intelligenter Fahrzeuge, sondern auch intelligenter Transportsysteme", sagte Dr. Louay Eldada, CEO und Mitbegründer von Quanergy. "Chery hat Quanergy als LiDAR-Partner ausgewählt, und gemeinsam werden wir das nächste Kapitel der Autonomie in China erfinden."

Durch die Partnerschaft mit Chery setzt Quanergy sein Engagement fort, seine Smart-Sensing-Technologien weltweit an seine Partner zu liefern. Um mehr über diese Bemühungen zu erfahren und darüber, wie LiDAR speziell zur Unterstützung von vernetzten Straßen und Smart City-Anwendungen eingesetzt werden kann, besuchen Sie bitte www.quanergy.com/transportation.

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc. wurde im Jahr 2012 gegründet und baut auf die jahrzehntelange Erfahrung seines Teams in den Bereichen Optik, Photonik, Optoelektronik, Software für künstliche Intelligenz und Steuerungssysteme. Quanergy hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley und bietet intelligente Sensor-Lösungen an. Es ist der führende Anbieter von LiDAR-Sensoren und Erkennungssoftware für Echtzeitaufnahme und Verarbeitung von räumlichen 3D-Daten und Objekterkennung, -klassifikation und -verfolgung. Seine Sensoren sind bahnbrechend bezüglich Preis, Leistung, Verlässlichkeit, Größe, Gewicht und Stärke. Seine Lösungen können in diversen Bereichen einschließlich Transport, Sicherheit, industrieller Automatisierung, 3D-Mapping, Bergbau, Landwirtschaft, Drohnen, Robotik, intelligente Räume und 3D-bewusste Geräte zur Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Lebensqualität verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com.

Über Chery und Chery Lion.

Chery Automobile Co. Ltd. wurde 1997 in China mit der Vision gegründet, erschwingliche und dennoch robuste und zuverlässige Pkw und Nutzfahrzeuge anzubieten. Chery wird in 13 Werken auf der ganzen Welt hergestellt und sein Fahrzeugangebot wird in über 84 Länder verkauft. Die Chery Intelligent Vehicle Business Group (IVG) wurde am 10. November 2017 mit dem Ziel gegründet, überlegene Ressourcen innerhalb des Chery Konzerns zu bündeln und den Prozess der Chery Intelligent Business Operations zu beschleunigen. IVG besteht aus 5 Geschäftsbereichen (BU, Business Unit): BU Autonomes Fahren, BU V2X-Technologien, BU Digitale Operationen, BU Intelligente Produktion und BU Mobilität. Wuhu Lion Automotive Technologies Co. Ltd., positioniert als operative Einheit der Chery Intelligent Vehicle Business Group (IVG), ist eine Tochtergesellschaft der Chery Automobile Co. Ltd. Sie wurde im Dezember 2017 von der ehemaligen Gesellschaft Wuhu Automotive Technology Research Institute Co. Ltd. umbenannt, die im Juli 2014 gegründet wurde. Das Unternehmen plant, F&E-Zentren an verschiedenen Standorten einzurichten, um Fachpersonal anzuziehen und die technische Kernkompetenz auszubauen. Das Unternehmen hat bereits F&E-Zentren in Nordamerika, Wuhu, Nanjing und Shanghai eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.cheryinternational.com.

