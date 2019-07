Vectron Systems AG: Vectron-Tochtergesellschaft bonVito GmbH erreicht Gewinnschwelle DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Sonstiges Vectron Systems AG: Vectron-Tochtergesellschaft bonVito GmbH erreicht Gewinnschwelle 19.07.2019 / 10:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Münster, 19.07.2919 - Die Vectron Systems AG (Vectron) ist ein führender Anbieter von intelligenten Kassensystemen, bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei. Der Vorstand berichtet über die aktuellen Fortschritte bei dem 100%igen Tochterunternehmen, das bisher nicht konsolidiert wird. bonVito ist Vectrons Online-Services-Plattform für Großkunden. Hiermit kann der Betreiber unter eigenem Logo eine Vielzahl von Diensten, wie z.B. Kundenkarten, Punktesammeln, Couponing, Gutscheine, Reservierungen, Bestellungen und Bezahllösungen online mit der Kasse verknüpfen und direkt über die Kasse abwickeln. bonVito ist komplett in die Abläufe der Kassensysteme integriert und bietet so die Garantie für automatisierte und fehlerfreie Abläufe. bonVito wird inzwischen in mehr als 5.200 Geschäften eingesetzt und hat ca. 4 Millionen regelmäßige Kundenkartennutzer. Die Betreiber zahlen monatliche Nutzungsgebühren, die entweder als Fixbetrag oder per Transaktion abgerechnet werden, was zu stabilen dauerhaften Einnahmen führt. Im ersten Halbjahr 2019 konnte die bonVito GmbH nach vorläufigen Berechnungen ein positives EBITDA von ca. 0,3 Mio Euro erzielen. Da der Bestand der teilnehmenden Geschäfte stetig weiter wächst, geht das Management von einer weiterhin positiven Gewinnentwicklung für die Zukunft aus. Vectron sieht dies als Bestätigung der Strategie, durch ein breites eigenes Angebot an Kassensystemen und Digitalservices sowie gezielte Partnerschaften der Zielgruppe Gastronomie schlüsselfertige Komplettlösungen aus einer Hand anbieten zu können. Vectron CEO Thomas Stümmler: 'Digitale Geschäftsmodelle in traditionellen Branchen aufzubauen und tatsächlich profitabel zu betreiben, ist nicht einfach. Wir sind stolz, dass uns als etabliertem Kassenhersteller dieser Sprung gelungen ist und wir diese wertvolle Tochtergesellschaft besitzen. Wir sind schon seit Jahren überzeugt, dass alleine mit Kassensystemen auf Dauer die Bedürfnisse der Kunden nicht abgedeckt werden können und haben deshalb kontinuierlich erhebliche Investitionen in die neuen Geschäftsfelder getätigt. Nachdem sich nun erste Profite bei unserer Großkundenplattform bonVito zeigen, sind wir zuversichtlich, unsere digitalen Lösungen für die breite Masse der Gastronomen, die wir aktuell in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen entwickeln und vermarkten, ebenfalls erfolgreich im Markt platzieren zu können." Über Vectron Systems AG: Mit mehr als 200.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden, wodurch dieses zum zentralen Data Center wird. Weitere Informationen unter www.vectron.de. Kontakt: Vectron Systems AG Tobias Meister Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0) 2983 908121 mobile +49 (0) 170 2939080 fax +49 (0)251 2856-560 tobias.meister@vectron.de 19.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 843891 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 843891 19.07.2019 ISIN DE000A0KEXC7 AXC0111 2019-07-19/10:47