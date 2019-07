Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Koenig & Bauer auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Aktien des Druckmaschinenherstellers hätten unter Gewinnwarnungen der Wettbewerber Bobst und Heidelberger Druck gelitten, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei näherer Betrachtung zeige sich aber, dass diese Warnungen eigentlich recht positiv für Koenig & Bauer seien. Denn die Marktanteilsgewinne von Koenig & Bauer scheinen Breiter zufolge ein wesentlicher Grund dafür zu sein, dass die Konkurrenten nun skeptischer in die Zukunft blickten./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 08:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 08:14 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-07-19/10:55

ISIN: DE0007193500