Das hören Wirecard-Aktionäre (WKN: 747206) sehr gerne: Wie das Unternehmen heute mitteilt, werden Wirecard und ALDI künftig gemeinsame Sache machen. Beide Konzerne haben eine unverbindliche Absichtserklärung über eine deutschlandweite Zusammenarbeit getroffen. Sowohl in Filialen von ALDI Nord wie auch von ALDI Süd wird Wirecard in Zukunft für reibungslosen Zahlungsverkehr sorgen.

Konkret wird Wirecard "im Rahmen der Partnerschaft die Abwicklung sämtlicher Zahlungen mit Kreditkarten und internationalen Debitkarten in allen ALDI Filialen in Deutschland übernehmen." Vorbehaltlich dem endgültigen Vertragsabschluss wird Wirecard seine Technologie damit in ein Netz von mehreren Tausend Filialen hierzulande bringen. ALDI Nord verfügt nach eigenen Angaben über "mehr als 2.300 Filialen". Von ALDI Süd gibt es etwa 1.900 Filialen.

